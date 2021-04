Yahaira Plasencia se encuentra en el ojo de la tormenta tras haber protagonizado un escándalo al ser intervenida en una casa de Cieneguilla en medio de una fiesta COVID-19. Además, se han difundido imágenes de la salsera escondida en la maletera de un vehículo.

A raíz de esto, cada vez son más figuras del espectáculo que han opinado del comportamiento de la interprete de ‘Y le dije no’. Algunas incluso se han atrevido a burlarse del bochornoso momento.

Tal es el caso de la modelo Paula Manzanal que subió un curioso video en Tik Tok donde parodia junto a sus amigas la acción que tomó la salsera para evitar que las autoridades den con ella, que fue meterse en la maletera de un auto.

En el video se puede ver como la influencer abre la cajuela de su automóvil rojo, y se encuentra a sus amigas al mismo estilo que la ‘reina del totó'.

“Yaha, ¿eres tú?”, pregunta, a lo que una de ellas responde: “¿Me estás grabando, no?”.

Cabe indicar que Yahaira Plasencia pidió disculpas públicas en un comunicado por su fiesta COVID: “Quiero extender mis disculpas, principalmente, a la Policía Nacional (...) Pido perdón, una vez más, a Dios, porque soy consciente de no estar aprovechando las oportunidades que día a día me regala; a mis padres, porque no merecen pasar por todo esto por una mala decisión; y por último, a ustedes, pues sé que no es lo que esperan de las personas que admiran, solo me queda decir que lo lamento”, señaló.

