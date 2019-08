La colombiana Paula Galindo, más conocida como “Pautips”, decidió grabar un vídeo para despedirse de su canal de YouTube por un largo tiempo.

La youtuber tituló su vídeo “Adiós”, para confesar que tiene problemas de trastorno alimenticio desde hace varios años atrás, pero que por miedo intentó continuar con su vida en las redes sociales. Sin embargo, ya no puede más.

“Necesito tiempo para recuperarme, necesito tiempo para descansar, necesito tiempo para curarme porque no puedo seguir así. Yo les he compartido poco a poco que no estoy bien, he intentado tapar que no estoy feliz frente a cámaras, pero tampoco puedo seguir haciendo esto si no estoy bien”, declaró.

Según contó Pautips, ella no está pasando por un buen momento emocional, ya que a pesar de que lo tiene todo, se cansó de exigirse tanto.

“Yo, en este momento hago cosas que no son de amor y necesito recuperarme, escucharme, así eso me haga parar de trabajar un tiempo”, contó.

“Ojalá que cuando todo esto termine, venga con la cabeza en alto a decirles que sí se puede salir de una adicción, que sí se puede salir de un problema mental, que sí se puede salir no estar bajo un trastorno alimenticio, que sí se puede salir de la depresión, que sí se puede”, resaltó.

Por último, pidió que no la olviden, además prometió que la verán recuperada.