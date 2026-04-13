La lideresa y candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, la más votada ayer en las elecciones, espera a quién enfrentará en la segunda vuelta electoral, rival que saldrá de la cerrada disputa, voto a voto, entre Rafael López-Aliaga (Renovación Popular), Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Alfonso López-Chau (Ahora Nación) y Carlos Álvarez (País para Todos).

Según el sondeo a boca de urna de la encuestadora Datum Internacional -que encuestó a 44 mil votantes de todo del país y del extranjero, a su salida de los centros de sufragio, para a partir de ello formular proyecciones estadísticas-, Keiko Fujimori obtuvo el 16,5 % de votos válidos a nivel nacional.

Todas las empresas de medición de la opinión pública han dado ganadora a la candidata fujimorista con una ventaja inalcanzable, tanto así que desde Fuerza Popular ya se alista la campaña de la segunda vuelta. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, mira todo con optimismo.

Para ganar la segunda vuelta (“segunda elección presidencial”) se requiere obtener la mayoría simple de votos válidos.

Pelean voto a voto

Donde no existe definición, porque sus votaciones son cercanas y por el margen de error de toda proyección estadística, es respecto a quién consiguió el segundo lugar y el derecho para enfrentar a la candidata de Fuerza Popular en la llamada “segunda elección presidencial” del próximo domingo 7 de junio.

Según Datum, Rafael López-Aliaga tiene el 12,8% de votos, Jorge Nieto 11,6%, Ricardo Belmont 10,5, Roberto Sánchez 10,0%, López-Chau 8,6% y Álvarez 7,1%.

La escasa diferencia entre ellos, por el margen de error de 3 % para arriba y para abajo, impide indicar, con total seguridad, quién quedó segundo y peleará la elección presidencial con Keiko Fujimori.

Margen de error

Al respecto, la gerente general y CEO de Datum Internacional, Urpi Torrado, explicó que el margen de error lleva a que “entre esos seis candidatos se esté disputando” el segundo lugar tras Keiko Fujimori, la única segura en la segunda vuelta.

“Seis pugnan dentro del margen de error, entre López-Aliaga y Carlos Álvarez”, enfatizó a América Televisión.

Además, con los resultados a sumarse de la inédita ampliación del proceso de votación convocada anoche por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que seguirá hoy lunes en mesas de Lima y Estados Unidos donde no se sufragó por falta de material electoral, las cifras finales pueden ser alteradas.

Estrategia

Hoy, lunes, en las elecciones ampliadas en mesas de Lima y el extranjero donde no se pudo votar ayer por falta de material electoral, “se dará el voto estratégico”, a fin de impulsar candidaturas para que lleguen a la segunda vuelta.

Así lo advirtió anoche la analista política Diana Seminario, al tiempo de indicar que ayer “se votó contra alguien”, para que no pase alguien a la segunda vuelta, pero hoy, con los resultados y proyecciones conocidos, se votará a favor de quien se espera pase a la segunda vuelta contra Keiko Fujimori.

Recalcó que se beneficiarían las candidaturas de Rafael López-Aliaga y de Jorge Nieto, a quienes habría un trasvase a favor del voto útil para que ellos estén en la segunda vuelta.

Reacciones

Tras denunciar “un caso de fraude electoral único en el mundo”, al no abrirse 211 mesas en Lima, para 63 mil electores, Rafael López-Aliaga moderó su discurso más tarde, cuando el JNE anunció la ampliación de la votación hasta hoy lunes donde no se pudo sufragar, algo que había pedido junto a Keiko Fujimori.

En un balconazo, Ricardo Belmont denunció un “pacto oculto” de las “encuestas de la mafia” en su contra y vicios en el proceso electoral.

“No le tememos a nada”, exclamó Roberto Sánchez, al subrayar que toma con “serenidad” y “gratitud” la posibilidad de llegar a la segunda vuelta contra Keiko Fujimori.

Sin mencionar su derrota, que deja de nuevo al Apra fuera del registro del JNE al no pasar la valla electoral, el candidato por el Apra, Enrique Valderrama, se limitó a respaldar la prolongación de la votación hasta hoy lunes.