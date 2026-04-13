¡Habla, sobrino! Ayer votamos en la primera vuelta y en los próximos días ya conoceremos con certeza a los finalistas. Pero más allá de eso, hoy quiero contarte cuáles deberían ser las prioridades del próximo gobierno.

Primero, cuidar la economía. Sin estabilidad no hay inversión, y sin inversión no hay chamba. Hoy, la economía avanza apenas 3 % y el motor está débil. Segundo, enfrentar la inseguridad que ya le cuesta al país cerca de 2 % del PBI y está cerrando negocios.

Tercero, cerrar brechas básicas: agua, colegios, carreteras. Se necesitan más de S/360 mil millones, pero el Estado anda corto de caja por distintas leyes que aprobaron en los últimos años que elevan el gasto del Estado.

Finalmente y no menos importante, enfrentar la pobreza. El problema es que muchos planes se quedan en generalidades o en medidas de corto plazo. Reducirla de verdad requiere más empleo, mejores ingresos y políticas bien enfocadas, no solo buenas intenciones.

¡Mucho ojo, sobrino! Ya te di las fijas para que te puedas seguir informando y evaluando lo que más le conviene a nuestro país.