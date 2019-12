Las lágrimas de Pedro Loli no convencieron a muchos. El cumbiambero Pedro Loli se presentó en “El Dúo Perfecto” - que conduce Gisela Valcárcel - y, al mismo estilo de Pedro Gallese, le ofreció disculpas en vivo y por televisión nacional a su esposa Fiorella Méndez, quien se enteró por un ‘ampay’ que su pareja le había sido infiel con varias jovencitas.

“Lo único que yo quiero decir es que no me importa absolutamente nadie, nadie más que mi familia. Lo que quiero es pedirles disculpas por el mal rato, por la exposición, porque ellos no se merecen esto (...) las explicaciones del caso solo se las merece mi familia, nadie más”, dijo Pedro Loli.

Luego del llanto y disculpas del cantante, uno de los personajes con más seguidores de la farándula peruana, Rodrigo González, no esperó en opinar sobre el tema del momento.

¿Qué dijo el popular Peluchín?

En primer lugar, cuestionó el argumento de Pedro Loli, quien justificó su infidelidad diciendo que se aprovecharon de su confianza y de la ‘amistad’ que ofrece a las personas.

“¿Ahora a las chibolas que sube a su auto son las que se aprovechan de él y su amistad? Lo hubieras pensado antes porque tú sí eres reincidente”, escribió el exconductor de Latina.

Además, criticó que el público de Gisela Valcárcel haya aplaudido automáticamente apenas terminó de hablar el cantante.

“¿Por qué aplauden? Porque están acostumbrados a alcahuetear siempre en tu programa, Gisela"; añadióp González.