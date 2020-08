Pedro Loli se sinceró y contó que tras la pausa prolongada de eventos musical debido a pandemia del coronavirus (COVID-19), sus ahorros se le “acabaron” y ahora busca generar ingresos con conciertos virtuales y enviando saludos personalizados.

“Mis ahorritos ya se acabaron. Me ofrecieron vender mascarillas, protectores faciales, pero soy malazo para eso, tampoco me gusta meterme en algo que no haré bien. Actualmente estoy enviando saludos personalizados y hago conciertos virtuales y serenatas, con eso me está ayudando”, dijo en una entrevista con el diario El Popular.

Sin embargo, el intérprete peruano resaltó que lo positivo del confinamiento fue que lo ayudó a unirse a su pareja y madre de su hijo, Fiorella Méndez, quien no deja de motivarlo y alentarlo.

“Esta pandemia nos cambió los planes a todos. Estoy preocupado porque no sé qué hacer, gracias a Dios tengo a mis padres y a Fiorella (Méndez) sobre todo, ella siempre me da ánimos para salir adelante. Ambos estamos dándonos fuerzas, de eso se trata una pareja, nos sacamos la mugre para que no le falte nada a nuestro Alessio. Trato de verle lo positivo a las cosas, me contenta mucho y me alegra mucho tener más tiempo para ver a mi hijo, disfruto cuando sonríe”, contó.

Pedro Loli y Fiorella Méndez reaparecerán públicamente en el programa “Mi mamá cocina mejor que la tuya” luego de la polémica que protagonizó el músico tras ser captado una joven identificada como Jamileth Resurrección, quien declaró a las cámaras de “Magaly TV: La Firme” que Loli era su “amigo con derechos”.





