El cantante de cumbia, Pedro Loli, se reinventa como muchos en tiempos de pandemia a causa del coronavirus o Covid-19, y este lunes mostró su nuevo emprendimiento en el programa “En Boca de Todos”.

Pedro Loli ha apostado por vender poleras de diferentes colores y también con la tendencia tie dye. En su cuenta de Instagram, el cantante del Grupo5, también anunció su emprendimiento en tiempos difíciles.

“Poleras Poleras lleve caser@. Seguimos trabajando”, escribió Pedro Loli, motivándose así a seguir adelante, pese a que por el coronavirus o Covid-19, los concierto no han podido volver y el mundo de la música sigue estando limitado.

Sin ahorros

A inicios de agosto, Pedro Loli se sinceró y contó que tras la pausa prolongada de eventos musical debido a pandemia del coronavirus (COVID-19), sus ahorros se le “acabaron” y ahora busca generar ingresos con conciertos virtuales y enviando saludos personalizados.

“Mis ahorritos ya se acabaron. Me ofrecieron vender mascarillas, protectores faciales, pero soy malazo para eso, tampoco me gusta meterme en algo que no haré bien. Actualmente estoy enviando saludos personalizados y hago conciertos virtuales y serenatas, con eso me está ayudando”, dijo en una entrevista con el diario El Popular.

