Pedro Suarez Vértiz fue contundente y pidió al Tribunal Constitucional que encuentre la fórmula legal para que el vacado Martín Vizcarra vuelva a tomar las riendas del país ante la crisis política.

“Dos manifestantes veinteañeros fallecieron y decenas resultaron heridos víctimas de la represión contra manifestantes que protestaban pacíficamente en el centro de Lima contra el Gobierno de Manuel Merino. Unos 15 manifestantes están desaparecidos”, comenzó así su escrito el cantautor peruano.

Para el intérprete de “Los globos del cielo”, el pueblo rechazará que otro congresista asuma las funciones de Presidente de la República. Sin embargo, aclaró que no se trata de “vizcarrismo”.

“Tribunal Constitucional: EL PUEBLO NO QUIERE UN CONGRESISTA COMO PRESIDENTE. Entiéndanlo. Regresen todo a como estaba. No es vizcarrismo. Es querer pasar la navidad sin más angustias. ¿O van a volver a desafiar a esta valiente juventud peruana (que ya demostró que no aguanta pulgas) como lo hicieron los extraviados del congreso? Hoy lloro por mi patria”, agregó.