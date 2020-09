María Pía Copello sorprendió a todos sus fans este fin de semana al presentarse como cantante en sus redes sociales con el tema ’Like’, el cual fue grabado en Miami junto a grandes compositores de la industria como Ender Thomas, Richy Peña, Silverio y Jaeycol Federal.

Aunque algunos usuarios rechazaron esta nueva faceta, la presentadora de televisión ha recibido el respaldo del querido rockero nacional, Pedro Suárez Vértiz.

El músico resaltó “la carrera impecable, sin escándalos, puro talento” de las hermanas Copello y destacó que “con ellas aprendí que no hay que ser una inmoral para triunfar”.

“Maria pía me sorprendiste totalmente con LIKE, tu nuevo single! Te felicito por tu valor y la capacidad de reinventarte y trabajar por tus sueños. Dices una gran verdad en la letra, pues hoy todos los artistas compran seguidores por millones para inflar sus redes sociales. Sin saber que eso se delata al toque porque sus indicadores de interacción (visibles a todos), es 0%. Te deseo muchísimos éxitos y espero ver más de esto”; comentó, enviando tremenda indirecta a las influencer que compran seguidores y hacen de su vida un escándalo.

“Brilla y vuela alto mi querida amiga”, comentó Pedrito en su cuenta de Instagram.