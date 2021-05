El cantante peruano, Pedro Suárez Vértiz, se mostró conmovido en su cuenta de Instagram por la muerte de de uno de sus mejores amigos a causa del coronavirus o COVID-19.

Tras revelar que el virus se ha llevado a tres de sus amigos, Pedro Suárez Vértiz, recordó la amistad que tuvieron.

“Querido Cali: desde que nuestras hijas se volvieron mejores amigas en a los 9 años, también lo hicieron nuestras familias. Dos familias muy similares entre sí. Hijos buenos, musicales y muy cultos”.

Seguidamente, Pedro Suárez Vértiz agregó: “Creo que mi hija durmió más veces en tu casa que en la mía. Tú eras para nosotros el segundo padre de mi hija, qué duda cabe. La querías como a tu propia hija. Un domingo no dejaba de ser familiar si lo compartíamos con ustedes”.

Además, recordó que mientras él era vacunado como el COVID-19, su amigo fallecía en una cama UCI.

“No puedo creer que mientras me estaban vacunando, tú ya habías sufrido un infarto en UCI y el túnel de luz hacia Dios, ya te había abierto sus puertas. Me siento muy mal. No puedo creer que nos hayas dejado: un hombre intelectual con tanta sabiduría y temple”.

