Peluchín reta a Beto Ortiz y Galdós luego de difundir foto fuera de ATV (VIDEO)

Rodrigo González "Peluchín" no se quedó callado luego de que Beto Ortiz y Carlos Galdós, cada uno a su manera, difundiera una foto en el que se le ve fuera del canal ATV, a donde habría llegado para escuchar otras propuestas laborales.

Ante ello, Rodrigo González "Peluchín" reveló que en Latina no hubo pre-venta, por lo que el futuro de sus figuras es incierto. Luego retó a Beto Ortiz y Carlos Galdós, poner en sus respectivos programas el hashtag: #EnLatinaNoHayPreventa.

"Tengo derecho a pasearme para ver qué me parece mejor para mí, para ti (Gigi Mitre), para todos y espero que ellos que son tan cachosos pongan eso en sus programas: #EnLatinaNoHayPreventa".

"Al menos yo no sé que va pasar. ¿Tu sabes Gigi? La pre-venta es un evento en donde el canal muestra lo que va ocurrir el próximo año a los clientes. A mí no me han dicho que va pasar (...) En Latina no hay pre-venta", dijo Rodrigo González "Peluchín" durante el "Amor, Amor, Amor", donde se tomó unos segundos para hablar sobre la foto difundida.

