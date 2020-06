Magaly Medina no dudó en responder a las críticas que ha recibido debido a que cuestionó que Andrés Wiese haya mandado un video donde aparece desnudo a una menor de edad. Como se recuerda, los usuarios le recordaron que la periodista no dijo nada en su momento cuando su amigo, Renzo Costa tenía una relación con Brunella Horna quien aún no tenía ni DNI.

A través de Twitter una usuaria de nombre Susana León y Velásquez le reprochó a la “Urraca” que sea muy enérgica con el actor, pero no hizo lo propio con el empresario de cueros.

“Esa Magaly indignada por la niña que Wiese le escribió. Pero no se indignaba por su amigo Renzo Costa cunado estaba con Brunella desde los 15 años. Como me jo... la doble moral de esta mujer @magalyperu @atvmasnoticias #MagalyTVLaFirme #ApagonAMagalyMedina”, escribió la usuaria. Inmediatamente, la conductora de televisión no dudó en responderle a su estilo. “Pregúntale a los padres de Brunella. Ellos eran sus guardas legales, no yo. Esa relación tengo entendido tenía la bendición de los papás. No soy nana de nadie”, le respondió en la red social.

No olvidemos que en la denuncia que pesa en contra de Wiese, también se suma la de Mayra Couto, actriz de “Al Fondo Hay Sitio”, quien reveló haber sido acosada y humillada por el recordado “Ricolás”.