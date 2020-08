El periodista Phillip Butters anunció este martes que se infectó del coronavirus o Covid-19 y lo confirmó tras realizarse una prueba molecular.

“Según una prueba rápida, yo no tenía nada. En la prueba molecular, he dado positivo con el Covid. Gracias a Dios no tengo ningún síntoma”, contó en su programa ‘Combutters’.

Mediante videollamada, Phillip Butters negó haber tenido dolor de cabeza ni fiebre ni problemas de la garganta. “No me falta el sentido del gusto. Esto comprueba, una vez más, la casi inutilidad de las pruebas rápidas versus las moleculares”, agregó.

Phillip Butters se habría infectado cuando uno de los editores de ‘Combutters’ empezó a presentar síntomas del coronavirus desde el domingo, así lo comunicó Gonzalo Iwasaki, quien lo reemplazará en su espacio nocturno por Willax TV.

El periodista contó que se encuentra aislado en su vivienda y está recibiendo tratamiento con ivermectina.

VIDEOS RECOMENDADOS

Angie Arigaza y su reacción cuando Jota Benz le canta tema

Angie Arigaza y su reacción cuando Jota Benz le canta tema-OJO

TE PUEDE INTERESAR