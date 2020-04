Pilar Gasca no soportó que un seguidor le hiciera una pregunta que tenía como fin burlarse de su relación con Edwin Sierra.

Así lo hizo notar en una de sus historias de Instagram, donde dejo claro que poco o nada le importa que digan de su romance con el imitador.

“¿En verdad estás enamorada de Edwin? Tu eres muy bella solo digo la verdad. Bendiciones”, fue la pregunta que le hizo el fan a la modelo. Y ella ni corta ni perezosa respondió: “Con todo el respeto que te mereces ya es una pregunta muy básica. Muy poco buena vibra, así lo quieran camuflar con otras palabras más. Lo que siento es lo único que importa. Lo que piense el resto es insignificante para mí a estas alturas”.

Pero esa no fue la única interrogante que le hicieron a la pareja del cómico. “¿Qué piensas que algunas mujeres no todas se meten en una relación?”, le consultaron. “No se debe hacer lo que no quieres que te hagan. Pero aquí nadie es santo, así que se deben meter solo en sus propias vidas y Dios se encarga de todo. Uno no tiene.derecho que quieran vengar o devolver daño”, sostuvo.

SOLUCIÓN

Consultada por el diario Ojo sobre cómo está llevando la cuarentena debido a la pandemia, pues ella como empresaria se ha visto perjudicada con el cierre de Gamarra donde tiene sus tiendas de ropa, dijo que “sinceramente preocupada porque al menos los de Gamarra no hemos recibido ningun bono o ayuda”, indicó.

“Gracias a Dios yo he sabido ahorrar y tengo tranquilidad con mi familia en ese sentido. Pero choca porque uno quiere avanzar y pues estamos estancados. Esperamos que todo mejore lo antes posible y volver a abrir las tiendas y seguir emprendiendo”, sostuvo Gasca, quien no ha querido confirmar a los medios, al igual que Edwin Sierra, que se habría casado con él tras cumplir este año 4 años de romance.

Sin embargo, en una de sus historias respondió la interrogante de uno de sus fans cuando este le preguntó cuando se casaba y ella señaló: “Ya me casé", e incluso manifestó que ya encargaría a su primer hijo.

