La periodista Magaly Medina arremetió en su programa “Magaly TV La Firme” contra Richard Cisneros o Richard Swing, quien en la mañana la tildó de “exconvicta”.

“Pobre de este arribista y angurriento del poder, que parece una cucaracha que ha ido ascendiendo. Pero me da lastima la gente que lo ha tenido en su entorno cercano (...) A mí me hubiera dado nauseas tenerlo en mi entorno, a mi costado”, dijo Magaly Medina.

La “urraca” salió al frente y agregó: “Con llamarme convicta cree que me va hacer sentir mal, que con esos epítetos me va derrotar, pues no. A mí nada me va derrumbar. El hombre anda mal de la cabeza. No sé cómo un personajillo se ha infiltrado en las más altas esferas del poder”.

Por otro lado, Magaly Medina lamentó que sus colegas periodistas hayan tenido que estar persiguiendo a Richard Swing. “El show que hizo me dio mucha pena, me dio pena ver a mis colegas y estar sometidos a una especie de persona que quería manejar a periodistas profesionales, tratándolos con la punta del pie y sin ápice de respeto”.

Finalmente, Magaly Medina dijo: “no tuvimos circos, pero hoy lo tuvimos”.

Magaly Medina contra Richard Swing-ojo

