La modelo argentina Poly Ávila preocupó a sus padres debido a que sufrió un ataque de ansiedad cuando estaba sola en su departamento. Ella acaba de retornar a vivir a su país natal Argentina y no habría soportado estar sola.

Así lo contó Poly, en un video que colgó en sus historias de Instagram, donde relató que tuvo que llamar a su padre para que la llevara a su casa donde durmió más tranquila. También señaló que le parece raro que le suceda esto debido a que ella vivió sola durante cuatro años en Lima.

“Antes de ayer me agarró como una especie de ansiedad, como que me aburría. Parece que fue un poquito más grave porque me agarró un ataque de angustia y mi papá tuvo que venirme a buscar, agarré un bolsito y me fui a dormir a lo de mis papás”, contó preocupada Poly Ávila.

“Voy a cumplir 30 años y parece que hay una parte de mí que no quiere madurar, cosa que es raro porque en Perú viví cuatro años sola. Antes que mi hermano vaya a vivir conmigo yo viví cuatro años sola. No sé lo que me pasó. Ya estoy en mi depa de nuevo. Vamos a ver cómo me siento hoy”, dijo la modelo.

Reconoció que su problema de ansiedad se presenta durante el día porque en general le encanta estar en su departamento. “Igual mañana (lunes) me tomo el bus y me voy a la casa de mis papás a seguir haciendo boludeces porque no quiero estar sola”, dijo.

