Poly Ávila, la modelo argentina que vivió 8 años en Perú, se fue del país. En sus historias de Instagram, Poly compartió cómo fue la despedida que le hicieron sus amigas, entre ellas, Macarena Vélez, Michela Elías.

Como se recuerda, Poly se alejó de la televisión luego del escándalo en la ‘fiesta del terror’ en Asia, donde ella denunció públicamente que fue dopada. Luego de esto, la sacaron de ‘El Gran Show’ a pocos días de ser presentada en el reality de Gisela Valcárcel.

Es por ello que, antes de regresarse a Argentina, decidió enviar un mensaje a los que le hicieron sufrir en el Perú.

“Un pequeño fuc*# you para todos los que cometieron una maldad en estos años y quisieron joderme la existencia (...) Gracias Perú por los años de acogida, sin duda sos mi segundo hogar! Nos veremos pronto cuando venga de visita... pero ahora me espera un amor, mi familia, mis amigas y un montón de proyectos e ilusiones”, escribió en Instagram.

¿Qué hará en Argentina?

Poly Ávila se encontrará con su pareja y se dedicará a la actuación. En Instagram dijo que durante su ausencia en la TV, estuvo tomando clases de actuación:

“Si hay algo que a mí no me interesa es ser famosa o tener fama por cualquier cosa. Yo hace tiempo vengo construyendo una carrera como artista en la cual me estoy rompiendo el lomo estudiando, invirtiendo mucho dinero, mucho tiempo y es muy distinto ser artista que ser famoso. A mí no me interesa la fama (...) A mí no me interesa estar en la tele y ser famosa y todo lo que haga tenga repercusión en los medios. No me interesa”.

