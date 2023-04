Brunella Horna decidió romper su silencio y se pronunció por primera vez, tras el escándalo que se desató hace algunos días por la denuncia de Camila Ganoza, expareja de Richard Acuña, quien lo denunció por violencia física y psicológica.

Y es que la joven conductora decidió enlazarse en exclusiva con “América Hoy” para anunciar que se retira del magazine matutino debido a un fuerte problema de salud que la aqueja desde hace algún tiempo.

“Esto no es un adiós, sino un hasta pronto, es lo más difícil que me ha tocado decidir. Todos saben lo que me ha costado llegar a este trabajo, pero tengo que aclarar por qué” , comenzó diciendo.

“Han sido semanas difíciles de salud, no ha sido nada fácil y por recomendación del médico me dijo que tengo que descansar. Yo toda rebelde no hice caso, quería seguir trabajando, pero el último día que fui en un enlace en Pachacamac, ese día tuve el susto más grande mi vida y ahí la televisión me demostró que ustedes no son solo compañeros, son amigos de verdad, que dejaron todo para estar conmigo”, agregó.

En ese sentido, Janet Barboza y Ethel Pozo le consultaron a Brunella sobre si tenía una fecha estimada de regreso al programa, a lo que ella respondió que todo dependerá de lo que diga su médico.

“Tuve que estar en descanso absoluto y así lo estoy. Ahora estoy en Chiclayo porque quería estar con mis papás, mis abuelos, influye muchísimo que emocionalmente esté bien porque han sido días duros (...) No puedo decir cuándo volveré porque eso depende de lo que diga mi doctor”, enfatizó.

Brunella Horna se aleja de 'América hoy'

