Carol Reali , más conocida como ‘Cachaza’ rompió su silencio sobre el fin de su relación sentimental de 12 años con Rafael Cardozo. La brasileña respondió luego de la entrevista que dio su expareja, donde le reprochaba por haber iniciado otro romance y presumirlo públicamente.

La modelo indicó que ella guardó ‘luto’ por mucho tiempo, incluso cuando aún mantenía una relación con el exintegrante de ‘Esto Es Guerra’.

“ Ese luto, como muchos lo saben, es de mucho antes que una relación se termina. El respeto sí hubo dentro de la relación y cuando ya se terminó, yo me di la oportunidad de conocer a una nueva persona y no hay nada de malo en compartir en las redes lo que disfruto, lo que soy feliz, creo que no estoy haciendo nada malo, solo estoy compartiendo mis momentos felices con mi nueva pareja”, dijo e entrevista a ‘Amor y Fuego’.

‘Cachaza’ habla del por qué se llevó todo del departamento de Cardozo

Carol Reali fue contundente al explicar por qué se llevó todo del departamento que compartía con su expareja, Rafael Cardozo.

“Yo llevé mis cosas, las que yo trabajé duro para conseguirlas. Todo lo que traje es del trabajo mío, todo lo que yo conseguí, todo lo que yo compré, y es justo ¿no? si yo salí de la casa, llevarme mis cosas” , comentó.

“Si le tocó contar su versión o exponerlo, es una decisión de él. Yo no lo hice, y no lo haría, seguí mi vida sin hablar, sin decir nada de nadie (...) estoy en mi derecho de poder hablar y expresar mi relación, y lo feliz que estoy”, comentó.

TE PUEDE INTERESAR