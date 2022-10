La novia de Deyvis Orosco, Cassandra Sánchez de Lamadrid, sorprendió a sus seguidores al revelar todas las cosas que realiza en su trabajo y a la vez como madre del pequeño Milan.

En su cuenta de Instagram, contó que tuvo un día muy ocupado: “Hoy ha sido uno de esos días en los que no he parado desde que me levanté de la cama. Agradecida con todo lo que viene pero realmente MOLIDA”.

Según la hija de Jessica Newton, “a baby Milan le está brotando otro diente así que estuvo despierto de 3 am a 7 am”. Tras atender al bebé, tuvo que realizar reuniones con clientes y estructurar propuestas mientras que baby Milan estaba “un poco resfriado, así que atenta con eso”; además, tuvo que enviar contratos y ver los detalles del cumpleaños del pequeño Milan.

“Pero siempre agradecida aunque termine agotada. God is good (Dios es bueno)”, señaló Cassandra Sánchez de Lamadrid, aclarando que no se queja.

“Y mi cerebro acaba de empezar a hacer la lista de pendientes para mañana”, comentó la novia de Deyvis Orosco, quien también trabaja en la Organización Miss Perú.

Fuente: @casemaze

TE PUEDE INTERESAR