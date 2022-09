Cassandra Sánchez de Lamadrid , quien acaba de cumplir 30 años de edad el pasado 7 de agosto, rompió su silencio respecto a cómo se siente con su figura después de su primer embarazo.

Como se recuerda, la hija de Jessica Newton dio a luz al primer hijo de Deyvis Orosco el 17 de noviembre de 2021, por lo cual subió varios kilos de peso y fue blanco de críticas de parte de su examiga Magaly Medina.

“¿Qué le pasó? ella tiene un bebé que ya tiene bastantes meses, pero está fuera de forma (…) bajo ese abrigo hay bastantes kilos de más”, comentó la ‘Urraca’ en junio de este 2022.

Cassandra Sánchez revela dieta

“¿Te siente bien con tu cuerpo luego del embarazo?”, le preguntó una usuaria a Cassandra Sánchez de Lamadrid, a lo que ella respondió en Instagram. La novia de Deyvis Orosco que “por un tema de salud” está haciendo dieta y controlando su alimentación.

“Hoy debido a un tema de salud me estoy centrando más en cuidarme, por eso repito, que es muy importante que se hagan constantes chequeos y revisiones de la mano de un profesional ”, comentó.

“¿Cumples con tu dieta todos los días o pecas?”, le consultaron a Cassandra y ella respondió de manera contundente:

“Hoy por hoy, por un tema de salud, he tenido que darle un giro a mi alimentación. Ya no es una dieta, sino un estilo de vida y alimentación. Ya no hay espacio para pecar porque tener salud es lo más importante para mí”.

Cassandra Sánchez de Lamadrid hace dieta tras criticas

TE PUEDE INTERESAR