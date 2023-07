Christian Cueva reapareció en sus redes sociales para emitir un sentido mensaje de disculpas a su club Alianza Lima y a toda la hinchada por haberlos decepcionado. El deportista reconoció sus errores y malas decisiones e indicó que espera tener la oportunidad de poder redimirse. Sin embargo, casi al final de sus disculpas, el seleccionado nacional reveló que buscará ayuda. ¿A qué se refiere?

Cómo se sabe, Christian Cueva está en medio de la polémica luego de que se fuera de fiesta a una discoteca en Trujillo y faltara a los entrenamientos con Alianza Lima antes un importante partido. El club victorense lanzó un comunicado a toda la hinchada y a la opinión pública para dar a conocer una drástica sanción contra el pelotero.

¿Christian Cueva buscará ayuda por problemas con el alcohol?

Christian Cueva habría preferido irse de fiesta a una discoteca en Trujillo que asistir a sus entrenamientos con Alianza Lima, así lo informó el programa de Magaly Medina en su última edición. Las imágenes difundidas por la ‘Urraca’ muestran al pelotero en plena juega y posando en medio de numerosas casas de cerveza con quien serían sus amigos. Cabe resaltar que no es la primera que ‘Aladino’ muestra este tipo de indisciplinas y excesos que afectan su carrera como deportista.

En ese sentido, ‘Cuevita’ indicó que buscará redimirse y reveló que “buscará ayuda”. Al parecer el deportista sería consciente de su supuesta preferencia al alcohol y las fiestas por lo que esta situación lo habría llevado a buscar ayuda. “ La ‘mochila’ que cargamos los futbolista, personas de carne y hueso, contra lo que se cree y juzga es a veces pesada y difícil y al no tener la fuerza suficiente para cargarla elegimos mal. Buscaré ayuda para soportar más y elegir mejor ”, menciona Christian Cueva al final de su comunicado.

Aunque el pelotero nacional no menciona que lucha contra algún vicio en específico, sus actos de indisciplina en el pasado han levantado sospechas sobre el tipo de ayuda que buscará para “soportar más”. Además, algunos personajes como Federico Salazar consideraron que el futbolista tiene que resolver un tema muy serio.

“Acá hay un tema bastante serio, una tema personal que él tiene que resolver, porque no es profesional lo que ha hecho y no se puede avalar; sin embargo, hay que mirar un poco más allá, yo creo que él necesita ayuda” , comentó en un inicio. Luego el periodista indicó que no es la primera vez que le pasa esto a Cueva. “Por eso mismo es que pensamos que él necesita ayuda profesional, no es la primera vez, no es algo que le ha sucedido ahorita” , agregó.

Las opiniones de Federico fueron respaldadas por su compañera, la periodista Verónica Linares, quien señaló que hay algo más detrás de su comunicado. “ No creo que se trata de algo que sea relacionado solamente a la responsabilidad, creo que va más allá de lo que él puede y por eso pide ayuda ”, comentó.





