Este 14 de febrero, por ‘San Valentín’, la exconductora Laura Huarcayo y Carlos Vílchez ‘La Carlota’ tuvieron un emotivo encuentro en el programa ‘Mande quien mande” de América TV. Como se recuerda, la rubia y el cómico formaron una de las duplas más queridas de la TV cuando estuvieron a la cabeza del reality ‘Bienvenida la tarde’.

Durante su participación, la influencer se animó a hacer una revelación sobre su hijo Valentino Mercado Huarcayo, de 19 años, quien es fruto de su relación con el argentino Juan Martín Mercado.

¿Por qué el hijo de Laura Huarcayo quiere ser padre joven?

“Mi mayor temor es que muy pronto me digan suegra”, le preguntaron durante una de las secuencias. A lo que la exconductora respondió: “Todo lo contrario puedes creer, tú sabes que mi hijo Valentino que ya tiene 19 me dice mamá: ‘creo que voy a ser un padre, tengo mucha paciencia, me encantaría ser un padre joven’, y yo le digo: ‘Bueno, hijo cuando se de yo te cuido al bebé”.

“Valentino tiene su ‘sartencita’, porque él paraba con (Carlos Vílchez) en los comerciales. Yo lo dejaba y le decía: ‘anda con tu tía Carlota’ y ahora tiene su sarten chiquita” , agregó Laura entre risas.

