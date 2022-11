Gian Marco Zignago dio una extensa entrevista al programa ‘Amor y Fuego’ donde se despachó contra Rodrigo González por los comentarios que dio en su programa en febrero del 2021.

En aquella época, el popular ‘Peluchín’ fue el primero en soltar en rumor de que el matrimonio de Gian Marco y Claudia Moro había llegado a su fin. Sin embargo ,fue recién en octubre del 2021 que recién el cantautor se pronunció oficialmente sobre su separación.

“Yo no di a conocer la separación, solamente mencioné en un podcast, un comentario después de un año y medio y ustedes lo convirtieron en noticia... no conté detalles, te estás equivocando y vas a confundir a la gente... pero escúchame una cosa, qué les interesa a ustedes sobre mí, sobre el contexto en el cual yo me divorcié” , dijo furioso Gian Marco a ‘Amor y Fuego’.

Gian Marco compara a Rodrigo con Magaly Medina

En otro momento de la entrevista, Gian Marco sorprendió al revelar que Magaly Medina lo llamó por teléfono cuando se desató el rumor de su divorcio. En ese sentido, terminó comparando la actitud de Rodrigo González con la ‘Urraca’.

“Magaly Medina me llamó por teléfono, a quien yo conozco hace muchos años porque yo trabajaba en ‘Campaneando’ en el 9 y ella empezaba también en el noticiero Magaly tuvo la delicadeza de llamarme por teléfono a decirme si yo quería aclarar algo respecto a mi divorcio. Le dije ok: ‘Magaly te agradezco tu interés, pero no voy a hablar de mi vida privada’ ”, contó el cantante sobre su charla con Medina.

“Hay una gran diferencia entre eso y que de repente una persona a quien no conozco… Mira si Rodrigo hubiera dicho, no sé, yo lo llegué a ver porque me lo mandaron, en la forma como lo dijo, hasta diciendo ‘lo siento Gian Marco pero tengo que decirlo’, como dando una notica como si fuera la primera vez que un ser humano se divorcia”, agregó el cantante.

¿Qué respondió Rodrigo González a Gian Marco?

Rodrigo González se mostró sorprendido por que declaró Gian Marco sobre Magaly: “No sabíamos que la Magaly tenía ese tipo de deferencia contigo, que te preguntó el rumor que soltamos aquí, te llamo y te lo pregunto. Si ella estimó no decirlo (en su programa) es porque no se corroboraste, eso escapa de mi”.

