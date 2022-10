Se avivó la guerra entre Giuliana Rengifo y Marisol . Las dos cumbiamberas lanzaron sus dardos y se dijeron de todo a través de las redes sociales, luego de muchos años de guardar silencio.

Como se recuerda, en el 2014, Giuliana Rengifo tuvo un breve romance con César Aguilar, exesposo de la cantante Marisol. Sin embargo, la pareja terminó a los cuantos meses y Marisol fue acusada de ser la culpable de la ruptura.

Marisol le mandó un fuerte mensaje a su colega cantante, el pasado 4 de octubre, cuando le preguntaron por su ampay con un notario casado. Para la ‘La Faraona’, la Rengifo debe cuidar su imagen: “ En este mundo hay un montón de chicas así (…) Yo creo que la mujer tiene que cuidar su imagen y más si tienen hijos ”, dijo a El Popular.

¿Qué respondió Giuliana Rengifo?

En su cuenta de Instagram, Giuliana Rengifo le lanzó un misil: “Señora, no se haga la digna que estamos en el mismo barco y la que no cae resbala”.

Además, volvió a victimizarse: “Yo me cuido mucho pero cuando te odian siempre van a buscar hacerte quedar mal y ese es mi caso. Y como no me de dejo, me defiendo, soy la mala”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO