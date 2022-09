No es la primera vez que Giuliana Rengifo está envuelta en un escándalo . La cumbiambera tuvo un romance con César Aguilar, exesposo de la cantante Marisol, quien también manejaba su carrera artística hasta finales del 2010.

En el 2014, César Aguilar inició una relación sentimental con Giuliana Rengifo, la cual se conoció por un ampay en la revista ‘Magaly TeVe’. La pareja solo unos cuantos meses y Marisol fue acusada de ser la culpable de la ruptura.

“Cosas que pasan en la vida. ¿Terceras personas que quieren entrometerse en la relación? (risas), no lo sé. Lo único que tengo que decir es que fui totalmente fiel y entregada (…) Yo no quise armar un circo de mi relación, el que siempre dijo que estaba enamorado fue él.”, contó, en aquella oportunidad Rengifo en el 2014.

Y aunque César Aguilar confesó que Marisol no tuvo nada que ver con el fin de su relación con Giuliana Rengifo, la entonces líder de “Agua Bella” se dirigió a la “Faraona de la cumbia”.

“Creo que ellos no quieren zanjar este tema y no sé por qué. Me pregunto qué pasará entre ellos dos, porque salen bien bonitos posando en distintos di arios ”, sentenció la Rengifo.

Marisol manda indirecta a Giuliana Rengifo

En medio del reciente ampay de Giuliana Rengifo con el notario casado Paul Pineda, la “Faraona de la Cumbia” usó sus redes sociales para mandar una contundente indirecta.

“Cómo es la vida, gracias Dios mío el karma existe, la araña solita se enreda en su telaraña” , fue el misil que lanzó Marisol y estaría dirigido a la Rengifo.

¿Por qué Giuliana Rengifo y Marisol están peleadas?

Giuliana Rengifo ha sido consultada en varias ocasiones por su mala relación con Marisol, pese a ser ambas del medio artístico.

“Fue un tema de pantalones la señora se sintió celosa, que sé yo, y habló cosas negativas de mí y eso sí no me gustó, yo no soy su amiga, tengo una mala experiencia pero en el tema personal”, declaró Giuliana.

