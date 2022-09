Giuliana Rengifo sigue defendiéndose tras ser señalada como la ‘amante’ del notario Paul Pineda, quien sigue casado con la fiscal Katherine Tapia. La cumbiambera nuevamente se pronunció en su cuenta de Instagram y arremetió contra Magaly Medina.

Y es que la ‘Urraca’ sacó un informe con todos los escándalos de la cumbiambera, desde que fue la reemplazante de Maricarmen Marín en ‘Agua Bella’.

“Ahora sacas mi vida de ‘escándalos’, dices Magaly Medina. Cuando antes aplaudías mi trabajo. Deja de llamarme para entrevistarme. Aunque me gustaría verte la cara y mirarte a los ojos para decirle todo el daño que causa tu basura de programa”, escribió en una historia de Instagram.

Luego, expuso una conversación con el hijo del notario pucallpino Paul Pineda, a fin de limpiar su imagen.

“Tú papá me dijo que estaba separado y yo le creí” , le escribió la cantante, a lo que el joven comentó: “Pero sí están separados” .

La Rengifo intentó victimizarse: “ Magaly me odia y quiere manipular a tu mami que está tan sensible. La entiendo como mujer y como madre. Pero no puede caer en el juego de Magaly para hacerme sentir mal y que le hagan decir que yo me metí en la relación de tu papá con tu mami. Eso es falso”.

Giuliana Rengifo expone chat con hijo de notario

