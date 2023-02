Jonathan Sarmiento , más conocido como John Kelvin, permanecerá detenido en la comisaría de Santa Luzmila, en el distrito de Comas, hasta las 8 de la noche del jueves 9 de febrero, según confirmó el coronel PNP Alfredo Lamadrid Aliaga.

Sin embargo, la fiscal que investiga el caso podría determinar prisión preventiva si se demuestra que existió el delito de violencia contra la mujer, luego que Dalia Durán denunciara que el cantante la insultó frente a sus menores hijos.

“En el proceso de investigación se determinará si hay o no la comisión del delito de violencia psicológica contra la mujer o el incumplimiento de medidas de protección”, refirió Lamadrid.

Como se sabe, el artista acudió a la casa de la cubana para recoger a su hijo de 13 años, pero el menor se negó, provocando que John Kelvin desquitara su furia contra la madre de sus hijos.

El cumbiambero acudió a la comisaría para denunciar que su expareja no le permitía ver a sus hijos, pero - minutos antes - la modelo lo había denunciado por agresión psicológica en la misma sede policial.

Según indicó el coronel PNP, el acuerdo de conciliación que menciona el cantante no está documentado.

“La denunciante señaló que había sido agredida verbalmente, que la perjudica, motivo por el que sentó la denuncia (…) La señora tenía una medida protección, lo del régimen de visitas que él hace alusión es una situación extrajudicial que ellos habían pactado, al parecer no hay ningún documento, no lo ha mostrado. No es tanto por el régimen de visitas que se le ha detenido sino por la agresión psicológica que ha sufrido Dalia Durán” , refirió.

Lady Guillén sobre detención de John Kelvin: “Los agresores no cambian”

Lady Guillén se pronunció sobre el último incidente de John Kelvin, luego que se conociera que insultó y denigró nuevamente a su aún esposa, Dalia Durán.

“Bajo mi experiencia y mi ojo de abogada, creo que las autoridades, en este momento, deben reivindicarse. El proceso judicial de John Kelvin fue bastante absurdo y confuso que le permitió salir del penal de Lurigancho. Se tiene que entender que este tipo de personas jamás se van a adecuar a la sociedad de manera correcta, jamás van a cambiar” , añadió.

