La ‘Chicha peruana’ y la cultura popular en Perú, se encuentra de duelo tras el fallecimiento de José Abelardo Gutiérrez, más conocido como ‘Tongo’, quien partió a causa de una insuficiencia renal producto de su lucha contra la diabetes.

‘Tongo’ es tan conocido en el Perú y otros países del mundo por su irreverencia y sus parodias musicales que lo pusieron como ícono de la cultura popular peruana, al igual que Susy Díaz y para muchos es poco conocido su verdadero nombre, José Abelardo Gutiérrez y hoy, tras su partida del mundo terrenal, revelamos cómo obtuvo el popular apodo por el que todos lo conocemos.

¿Cómo se creó el apodo de Tongo?

Según contó el mismo Abelardo cuando aún estaba en vida, todo fue por un error de pronunciación de él cuando era pequeño: “Admiraba al argentino Miguel Ángel Tojo. Un gran delantero y me gustaba e intentaba imitarlo. En el barrio, cuando jugaba y tenía el balón, yo decía: ‘Avanza Tojo con la pelota’. Al menos yo creía que decía eso, pero como tenía problema para pronunciar, se escuchaba algo así como ‘Tongo’ y los muchachos me bautizaron con ese apelativo y me quedé para siempre”.

TE PUEDE INTERESAR