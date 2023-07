Rosángela Espinoza encendió la pradera en la reciente edición de ‘Esto Es Guerra’. Ella acusó a Luciana Fuster de evitar que Patricio Parodi la salude cuando se cruzaron en el canal, lo que provocó la molestia de la pareja.

“Tuvo una actitud muy rara con su pareja Patricio Parodi , lo esquivó para que no me saludara. No entiendo por qué hizo eso” , dijo la popular ‘chica selfie’ este 4 de julio de 2023.

Patricio Parodi se defendió diciendo que no recuerda haberla visto: “te juro, Rosángela, que no te vi. Si te hubiera visto, ¿por qué no te saludaría?”.

Rosángela enfrenta a Luciana Fuster

Rosángela Espinoza le dijo a ‘Pato’ que él no tenía la culpa de lo ocurrido e insistió en responsabilizar a Luciana.

“Tú no tienes la culpa porque ella te volteó para que no pases por mi lado, para que no me saludes”.

Luciana Fuster enfureció: “¿Para eso la traen?”

“Allí está la actitud de una reina (...) ¿tienes algún problema conmigo?”, respondió la modelo, burlándose de la corona de Miss Grand 2023 que ganó Luciana.

TE PUEDE INTERESAR