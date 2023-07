La cantante Marisol habló por primera vez sobre su separación de Carlos Gómez, su segundo esposo y padre de su hijo menor. En una entrevista con Verónica Linares, la ‘Faraona de la cumbia’ ha revelado, entre lágrimas, que su segundo matrimonio terminó por una infidelidad.

La cumbiambera confesó detalles inéditos de su relación con su segundo marido, la cual acabó por la traición del padre de su segundo hijo con una bailarina de su staff.

¿Por qué Marisol se separó de su segundo esposo?

“Me llego a separar porque él me engaña con mi bailarina. Es algo que nunca lo he dicho en televisión de frente. Cuando tuve bailarinas, yo me di cuenta. Yo no sé cómo ellos se habían dado el teléfono y se han seguido comunicando” , contó.

“Casi me cuesta la vida, mi decepción fue grande” , añadió.

