Luisa Marisol Ramírez Vásquez, conocida popularmente como Marisol, habló sobre el drama familiar que está viviendo con su hijo mayor York Núñez Ramírez, de 26 años de edad, con quien se encuentra distanciada desde hace varios meses. La ‘Faraona de la cumbia’ se mostró decepcionada del proceder de su hijo y anunció que no lo apoyaría más.

La líder de la agrupación ‘Marisol y La Magia Del Norte’ ha confesado que su primer heredero se convertirá en padre con su novia Elita Echegaray Rubio, del Grupo Lérida, una noticia que la ha dejado en shock, pues quería que su hijo estudie su maestría en el extranjero.

¿Por qué Marisol botó de su casa a su hijo mayor?

Marisol reveló que su hijo continúa trabajando con ella como ingeniero de sonido, sin embargo, tras conocer que se convertiría en padre, decidió botarlo de su casa para que aprenda a ser responsable.

“Voy a ser abuela, no lo asimilo hasta ahora, me es difícil, yo le dije a él: ‘que te costó terminar la maestría, por qué no se esperó un año’ (...) Cuando me lo dijo, sentí que se me cayó el corazón, me quería morir porque me mintió, hice el ridículo” , le reveló la cantante muy decepcionada a Verónica Linares.

“Yo le dije: ‘Tú no me quieres porque hizo eso’ (...) Yo no lo voy a apoyar, le dije: ‘coge lo que tengas que coger en tu maleta y te vas de mi casa’. Mi mamá se moría, es su nieto favorito, se desmayó’. Lo boté de mi casa, tiene que aprender, se lo advertí siempre. Él tiene que aprender” , agregó.

