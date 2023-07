Rodrigo Cuba, de 31 años de edad, habló sobre su relación con Alexandra Venturo, con quien mantuvo una relación por un año hasta su separación y una hija en común. El futbolista señaló que aún no ha retomado su relación con la rubia, pero está haciendo méritos para recuperar su amor y obtener su perdón.

El famoso ‘Gato’ admitió que sigue enamorado de la dueña de la ‘Nevera Fit’ y juró que ‘hará de todo’ para obtener el perdón de su amada y recuperar su familia.

¿Qué dijo Rodrigo sobre su relación con Ale Venturo?

“Ahorita estamos en una relación de padres, no estamos en una relación de pareja, no te podría mentir. Es evidente que yo sí la amo y me encanta, no tengo por qué negarlo, se lo he dicho a ella veinte mil veces. Pero al final creo que hay bastantes cosas que nosotros tenemos que resolver. Lo principal es que estemos ambos bien por la bebe” , dijo Rodrigo Cuba a Trome.

“Creo que somos humanos, tomamos decisiones acertadas y equivocadas y creo que mientras sepas reconocer tus errores y busques solucionarlo de la mejor manera, al final uno tiene que estar tranquilo (…) Todo tiene su tiempo y su momento, que creo que es algo que tenemos que manejar ella y yo en privado”, agregó.

Como se recuerda, Rodrigo Cuba y Ale Venturo pusieron fin a su relación tras casi un año. Una semana después, el ‘Gato’ fue captado en una situación comprometedora con la modelo Gianella Rázuri por las cámaras de Magaly Medina.