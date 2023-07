La cantante Pamela Franco ha sorprendido al contar detalles íntimos sobre su relación con Christian Domínguez, padre de su pequeña hija y con quien tiene tres años de relación. La cumbiambera ha hablado sobre el polémico divorcio de Christian con su esposa Tania Ríos, quienes se separaron después de 20 años.

En una entrevista con el programa ‘Hablemos de belleza’ de Willax TV, Pamela Franco ha confesado que si Domínguez no se divorciaba, ella iba a tomar la drástica decisión de terminar su romance.

¿Por qué Pamela Franco casi termina su relación con Christian Domínguez?

“El divorcio es un tema, que menos mal ya salió, porque me tenía hinchada, tengo la suerte que cuando ahorita ya está conmigo, salió, porque ya yo lo dejaba, no hay forma tantos años, uno espera, pero ya la espera desespera” , comentó.

Asimismo, mencionó que no le está metiendo presión al cantante para casarse, puesto que esto no le quita el sueño, pero aclaró que Christian Domínguez es el que debe de proponérselo.

“Como mujer no me mata, pero si soñamos, el matrimonio y la pedida tiene que nacer de él. Más que tener más hijos, lo que yo pienso es en ser feliz , desde que falleció mi mamá, veo la vida diferente, a mí me importa como llevo mi día a día y como me hace vivir mi pareja, como vivo en familia, es muy importante. No me sirve de nada casarme si tengo una vida infeliz, sino tengo una persona con la que hago ese enlace y esa conexión, ese apoyo. Yo estoy muy feliz con Christian” , aseguró.

