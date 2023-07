La cantante Estrella Torres se presentó este viernes 21 de julio en ‘Préndete’, programa de Karla Tarazona y Kurt Villavicencio ‘Metiche’, quienes la acusaron de ser la alcahueta de la infidelidad de Christian Domínguez y ‘Chabelita’. Como se sabe, el cumbiambero inició una relación con la bailarina cuando seguía con Tarazona.

A su llegada al set de Panamericana TV, la exintegrante de ‘Puro Sentimiento’ saludó a los presentadores con un beso en la mejilla y abrazos, como si nada hubiera pasado entre ellos.

“El que nada debe, nada teme. No soy mala persona, no le he hecho daño a nadie. Tengo la conciencia tranquila, vivo feliz y bendecida. No me afecta lo que comentaron y no tengo ningún tipo de rencor con ustedes, ni nada” , comentó Estrellita.

En ese momento, el ‘Metiche’ se metió y le reclamó: “Pero bien que sabías que Christian le ponía ‘los cachos’ con la ‘Chabela’” .

Ante esa acusación, la cumbiambera no se quedó callada y respondió: “¿Pero yo qué puedo hacer? En la vida de los demás no me meto porque tengo mi propia vida”.

Estrella Torres defiende su amistad con ‘Chabelita’

Días atrás, Estrella Torres conversó con Trome y aseguró que no le molesta ser calificada de ‘alcahueta’ por su amistad con la popular ‘Chabelita’, a quien considera una chica linda.

“No estoy haciendo nada malo, apañando a nadie porque yo me ocupo de mi vida, tampoco estoy con el ‘alcahueteo’. No tengo que estar hablando de los demás y tampoco tengo tiempo. Ella me parece una chica muy linda por dentro y por fuera”, declaró.

TE PUEDE INTERESAR