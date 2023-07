La cantante Marisol ha sorprendido al revelar que se convertirá en abuela por primera vez, una noticia que la ha tomado por sorpresa, puesto que tenía otros planes para su hijo. Ante ello, tomó la radical decisión de botar a su heredero de su hogar, para que asuma su responsabilidad por completo y que sepa que no es fácil ser un jefe de familia. Como se recuerda, York Núñez Ramírez mantiene una relación sentimental con, Elita Echegaray, cantante de la agrupación Lérida.

“Cuando él me dice sentí que se me cayó en pedazos el corazón (...) Voy a ser abuela, no lo asimiló, es difícil. Yo no lo voy a apoyar, así de simple. (…) Le dije: ‘Coge lo que puedas coger en tu maleta y te vas de mi casa” , contó.

¿Cuál es el sexo del nieto de Marisol?

En conversación con Verónica Linares, la ‘Faraona de la cumbia’ no dudó en revelar el sexo de su futuro de nieto, a quien va a querer mucho y tendrá las puertas abiertas de su casa.

“´¿Qué va a ser, hombre o mujer?” , preguntó la periodista de América TV. “Hombre” , reveló Marisol.

“Yo se lo he dicho a él, no quiero que ella (nuera) vea esto, el niño, la niña, los niños van a llegar a mi casa y yo siempre los voy a querer como quiero a mis hijos” , agregó.

Sin embargo, expresó que solo lo vería si su hijo lo lleva a su residencia. “Te vas a arrepentir, te lo digo como madre. La mamá es todo, y la mamá de tu nieto” , le comentó Verónica y aseguró que iba a lamentar su decisión.

Ante ello, la ‘Faraona de la cumbia’ solo atinó a decir: “Tiene que aprender él primero” .