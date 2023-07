Andrea Luna, de 32 años de edad, fue tajante con su posición sobre ser madre. Ella ha dejado claro que no quiere tener hijos y ha detallado las razones por las que no quiere convertirse en mamá. Como se sabe, Andrea Luna mantuvo una larga relación con el actor Pietro Sibille, a quien denunció por maltrato físico y psicológico.

En una entrevista con ‘Magacín 24.7, la exintegrante de América Kids, solo tiene en mente cuidar de ella misma y de sus padres. Además, aseguró que actualmente es muy feliz al lado de su mascota.

¿Por qué Andrea Luna no quiere ser madre?

“No, nunca lo pensé y ahora menos. Ya tengo a mi ‘Flakko’ que es mi hijito”, dijo. “Es que no me sentiría bien que alguien dependa de mí. Si voy a cuidar a alguien será a mí, a mis papás, mi trabajo, mi productora y por supuesto al ‘Flakko’” . agregó.

Andrea Luna no quiere casarse

La actriz también ha confesado que no quiere casarse y llegar al altar, ilusión de muchas mujeres.

“Tampoco (pienso casarme) y si lo hago, sería solo para arreglar algún papel (risas). (…) si alguien desea casarse, que se case y sea feliz. No es algo que me quite el sueño”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR