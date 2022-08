Conocida por sus matrimonios con 2 futbolistas importantes peruanos y siendo madre a temprana edad, Melissa Klug logró culminar sus estudios escolares y añadir una carrera profesional a su currículum.

El programa ‘En boca de todos’ fue el encargado de sacar algunos datos importantes y desconocidos sobre la vida de Melissa Klug, quien fue pareja de Abel Lobatón y Jefferson Farfán.

La ‘blanca de Chucuito’, comenzó confesando que quedó embarazada cuando aún estaba en el colegio, pero como era parroquial, no le permitieron terminar y fue así como tuvo que ingresar a una escuela acelerada.

Pero sus ganas por ser profesional no quedaron en terminar el colegio y ella lo cuenta así: “Lo que nadie sabe es que luego empecé a estudiar inglés, ya no me acuerdo, así que ni me preguntes” y añadió su verdadera carrera: “Luego estudié para ser fly hostel, pero nunca saqué el título porque no lo ejercí”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO