Después de la tormenta viene la calma y esta vez le tocó a Florcita Polo Díaz, quien tuvo una accidentada ruptura amorosa y un largo proceso de divorcio que por fin está por culminar, dejando a la hija de Susy Díaz libre para el amor.

Decepcionada de su aún esposo, Flor aprendió la lección y estuvo en el programa ‘Hablemos de Belleza’ revelando lo que busca y quiere ahora en un hombre: “Que quieran a flor como flor la persona, no la artista, sé que muchos van a querer colgarse de flor la artista, ya me ha pasado, eso sí, es difícil, es complicado y que vale que sea un churro y no tenga sentimientos, no importa eso, no importa el físico ni nada. Solo que sea trabajador, responsable, amoroso, atento y detallista”.

Para encontrar el amor, Flor necesita estar bien y ella lo sabe, por eso reveló que está recibiendo ayuda profesional: “Yo estoy llevando un tratamiento psicológico, porque esto quieras o no, afecta mucho”, además se atrevió a dar un consejo para quienes están pasando lo que ella sufrió: “Cuando pasen un problema o una discusión fuerte con su pareja, digan hasta aquí no más porque la persona que te quiere no te lastima. Te valora, te ama y te lo demuestra”.

