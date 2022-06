Melissa Paredes volvió a referirse al hecho de que hija pase - eventualmente - por una cámara Gesell del Ministerio Público. La actriz estaría dispuesta a todo para lograr que su exesposo Rodrigo Cuba acepte una conciliación y le dé más días con la pequeña, de los 3 días 1/2 que tiene actualmente.

En entrevista con ‘Amor y Fuego’, la actriz pidió que no se haga un escándalo del tema y explicó cuáles serían los motivos que la llevarían a solicitar que su hija pase por este proceso.

“Una cámara Gesell es un vidrio, con el psicólogo que le pone juguetitos a los niños y le preguntan cosas y le sacan información a través del juego. ¿Cuál es el problema? Pero allí se determinaría si mi hija necesita más tiempo con su madre, porque claro, tú te imaginas que mi hija pase por esa cámara Gesell y al final el perito arroja de que necesita más tiempo con su madre, como todos los niños de este país, como cualquier niño de 4 años”, sostuvo.

Recordemos que la modelo lanzó una advertencia a la familia de Rodrigo Cuba diciendo que les “aterra” que la menor pase por la cámara Gesell en un juicio por la tenencia.

“¿Él es un buen padre?”, le preguntó Gigi Mitre, a lo que Melissa Paredes respondió: “yo pensé que sí, no lo digo por el trato con ella porque el trato es siempre bueno, pero no me parece de buen padre mandar con una mala intención una foto donde esta tu hija solo para destruyan a la madre”.

La fotografía a la que se refería Melissa era aquella donde se ve a la menor echada sobre las piernas de su novio Anthony Aranda.

“Yo nunca he dicho lo contrario (que sea un mal padre)”, agregó la modelo.

