Néstor Villanueva pasó un momento incómodo en la última edición del programa ‘América Hoy’. El cantante de cumbia llegó magazine para hablar de las figuras del espectáculo que cobran fuertes sumas de dinero por contar su vida en los programas. Sin embargo, el ex esposo de Florcita Polo llegó bien acompañado por una misteriosa joven que fue interrogada por las conductoras.

Cómo se sabe, las disputas legales entre el cantante de cumbia y la madre de sus hijos, Florcita Polo serían de nunca acabar y cada quien estaría retomando su vida. En ese sentido, las conductoras de ‘América Hoy’ quedaron sorprendidas cuando vieron llegar a Néstor acompañado de Greis Keren, una joven novelo. ¿Será su nueva pareja?

Néstor Villanueva es choteado EN VIVO por modelo

Janet Barboza y Ethel Pozo no dejaron pasar el detalle y comenzaron a interrogar a Néstor Villanueva sobre si estaría en salidas con la hermosa joven que lo acompañaba, a lo que el cantante evitó responder. Sin embargo, las conductoras no se quedaron con las ganas y enviaron a Valeria Piazza para entrevistar a la modelo detrás de cámaras.

La ex Miss Perú comenzó con la entrevista y la joven se presentó como Greis Keren, quien es modelo. Valeria Piazza fue directo al grano y le preguntó directamente. “ ¿Estás saliendo con Néstor Villanueva? ” , a lo que la también presentadora respondió contundentemente “ No, todo es laboral ”. Además, indicó que nunca sucedió nada entre los dos y que lo conocía hace bastantes años. “ Nunca ha pasado nada, lo conozco hace mucho tiempo como 12 años pero nunca me han tirado un maicito ”, agregó.

Las respuestas de Greis Keren dejaron sin palabras al cumbiambero quien solo atinó a reír e incluso Ethel Pozo comentó “ se acaba de romper el corazón de Néstor” .





