Pamela Franco prácticamente confirmó que no hay boda con Christian Domínguez para este 2023, pese a que él había asegurado que ya pronto saldrían los últimos papeles de su divorcio con su expareja Tania Ríos.

La cumbiambera está cansada de que le pregunten sobre sus planes de matrimonio, así que reveló qué pasará con el padre de su hija.

“No me voy a casar, listo, ‘Pamela no se quiere casar’. Christian, no ahorres para el anillo, no hay boda”, dijo, con una risa nerviosa este 17 de febrero de 2023 en el programa ‘Más Espectáculos’.

Luego comentó que la sociedad está acostumbrada a presionar a las parejas a formalizar: “a uno lo presionan cuando esas cosas tienen que pasar en el momento en que a uno le nace, en el momento en que Christian quiera decirme ‘Pamela cásate conmigo’ y si yo quiero, si todo está destinado para eso, nos casamos, pero ahorita no hay boda”.

Indicó que nunca fue su sueño casarse de blanco, pero que le gustaría hacerlo para cumplir una promesa a su fallecida madre.

“Nunca lo soñé, siempre soñé tener una hija, siempre me veía sola, con una hija. Desde chibola siempre pensaba así. Aunque sí me gustaría casarme, ahora, por un sueño que mi mamá tuvo, y por mi hija, más adelante”.

