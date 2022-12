El conductor Rodrigo González cuestionó duramente a Gisela Valcárcel por decir a un grupo de niños que Papá Noel no existe y, además, hablar de Dios sin saber si ellos y sus familias son creyentes o no. Según ‘Peluchín’, la ‘señito’ parece una “fanática” religiosa.

“¿Qué hace después de hacer esa burrada? (Dice) ‘¡No tengan vergüenza! ¡Tengan vergüenza de robar, no de alabar al señor!’ Y empieza como Gian Marco en Trujillo, empezó a hacer su catequesis con las manos arriba ¡No tengan vergüenza, alaben al señor!”, dijo Rodrigo González.

“Parece una fanática ¿de qué secta se ha escapado esta señora, ah? Aprovecha su condición ¿de los Aposentos Altos es ella? No entiendo, aprovecha su situación de presentadora, como entretenedora que está yendo ahí a ayudar a la gente o a llevarles alguna donación. ¿Tú les has preguntado si ellos, no sé, son ateos, con creyentes, son cristianos, católicos, son protestantes, no creen en nada? ¿Tú les has preguntado? No, tú de frente vas e impones, tú no puedes ser así, o sea, tú no puedes entrar e imponer a la gente lo que tú quieres y además matarles una ilusión y después para disculparte...”, acotó.

“Sí, es verdad, que en Navidad se celebra el 25 el nacimiento de Jesús, eso lo sabemos todos los que hemos estudiado en colegio jesuita, en mi caso, en colegio religioso y los que no, sabemos qué se celebra en Navidad, lo sabemos todos, el padre que quiera explicárselo a su niño, el padre que quiera explicarle de manera religiosa, lo hará en casa ¿Pero tú quién eres para hacer eso en una reunión en la que la gente, los más necesitados, están yendo a poder recibir algo de ti? ¿Es necesario que tengas que calcinarle los oídos así y tomarte atribuciones que nadie te ha dado, que ningún padre te ha dado? ¿Y luego te hagas la divertida con tu equipo de producción, manga de ayayeros todos que te ríen las gracias y te aplauden como focas? No, si yo fuera padre estaría indignado”, comentó Rodrigo González.

En su programa del viernes 16 de diciembre, el conductor volvió a arremeter contra Gisela Valcárcel por intentar hacerse la divertida con el tema de Papá Noel. El conductor le recordó que, históricamente, no está probado que Jesús haya nacido el 25 de diciembre.

“¿Qué otra cosa le podríamos decir que no existe que ella cree que sí? (...) Y como siempre, hablar de Dios ‘es la fecha del nacimiento ese día’ ¿Ah, sí? ¿El 25 nació? ¿Estás segura de lo que estás hablando? Porque también la otra se manda a hablar de cualquier estupidez, entonces, si nos vamos a poner realistas, tampoco... no nació el 25 de diciembre, cariño. Yo he estudiado en colegio jesuita, esa lección me la sé, pero parece que tú no, ella quiere imponer, ella como fanática cristiana, le dice cada vez que puedas, ya que tienes llegada, aprovecha y manda tu mensaje”, expresó.

Fuente: Willax Televisión

