Este 21 de diciembre de 2022, Rosángela Espinoza explicó el motivo por el que fue sancionada en “Esto es guerra” y no será parte de la gran final. Y es que la ‘chica selfie’ acusó al subgerente de Pro TV, productora del reality de competencias, de pedir que le prohiban el ingreso a América Televisión.

Al respecto, Rosángela Espinoza declaró a Instarandula que avisó con tiempo a la producción que no asistiría al programa el lunes, pues se encontraba viajando al Perú después de la final del mundial de fútbol: “Yo viajé por segunda vez a Qatar. Después del programa del viernes me fui a Qatar, llegando el domingo para la final. Igual informé que no llegaba el lunes, pero sí estaría en el canal el martes”, explicó la ‘chica selfie’.

Rosángela Espinoza admitió que cometió una falta al no ir a trabajar por su viaje a Qatar: “Yo sé que estoy en falta por no estar el día lunes, lo sé, tal vez corresponde una sanción económica pero que no me dejen entrar ya es otra cosa. Si subí ese storie donde no me dejan entrar es para comunicar a mis seguidores y fans del programa el motivo por el cual no estoy presente. No con esto busco generar conflictos con nadie. Al contrario quiero mi paz y libertad. Igual siempre estaré agradecida. Cumplí mi sueño de estar en una final de la Copa del Mundo”.

Por su parte, Samuel Suárez lamentó que la producción de “Esto es guerra” haya esperado a que Rosángela Espinoza esté en la puerta del canal para informarle que no iba a estar en la final: “Por lo que estoy entendiendo, tú ya habías avisado que el lunes no ibas a llegar, obviamente que el viaje a Qatar, tuviste la oportunidad de estar en una final de la Copa del Mundo, tú dijiste ‘el martes voy’, pero el martes dijeron ‘no, gracias, mami, regresa por donde viniste, hasta aquí nomás’, cuando ellos podrían haberte ahorrado el viajecito y los 70 soles de gasolina hasta Pachacámac, y te hubieran dicho ‘sabes qué, no vengas, Rosángela’, pero te lo tenían que decir en la puerta”.

“No, totalmente una falta de respeto (...) muy mal, en verdad, muy mal porque podrían haberte avisado y te hubieras ahorrado la molestia si no te iban a permitir ingresar, pero ir y en la puerta de Pachacámac agarrar y bajarte el dedo y decirte ‘mamita, regrésate a tu casa’, no pues, esas cosas no se hacen y más porque ya estaban avisados y yo no creo que tú mientas”, señaló.

