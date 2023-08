Bryan Torres, amigo de Jefferson Farfán, sorprendió a propios y extraños al referirse por primera vez sobre su relación con Samahara Lobatón. Y es que el cantante señaló que, pese al gran cariño que siente por la influencer, aún “le falta pulirse” en algunos cosas, lo cual causó la indignación de la joven madre de familia.

Frente a las declaraciones que dio Bryan para el programa de Magaly Medina, la hija de Melissa Klug fue interceptada por los ‘Urraca’ y se mostró sorprendida por las declaraciones de su actual saliente.

“Yo la quiero mucho, en poco tiempo a mí me parece una gran persona, una buena mamá, una gran mujer, que hay que pulirla nada más” , indicó Bryan para el programa de ATV.

En ese sentido, Samahara señaló que su carácter fuerte es parte de su personalidad. “¿Qué me falta pulir? Le voy a preguntar a ver... Todos saben que tengo el carácter un poco fuerte, es mi manera de ser, a mí me gustan las cosas frontales, y a veces a la gente, lo siento mucho, no le gusta escuchar la verdad”, comenzó diciendo.

recordemos que el amigo de Jefferson Farfán y Samahara Lobatón hicieron pública sus salidas, luego que la influencer terminara de manera abrupta y polémica con Youna, padre de su pequeña hija.

