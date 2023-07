Fuerte y claro. Samuel Suárez no se quedó callado y opinó sobre las últimas declaraciones que dio Gaby Zambrano en sus redes sociales sobre Farik Grippa, asegurando que al cantante “se le subieron los humos y se volvió un divo total”, motivo por el que ya no formaría parte de la disquera Chim Pum Music.

Al respecto, el periodista y creador de “Instarándula ”, utilizó su plataforma digital para dejar en claro, fiel a su estilo, que no apoya las actitudes que viene teniendo la cantante al expresarse de otro colega suyo.

“El día que yo di mi opinión sobre el tema, Gaby me escribió para contarme muchas cosas que no voy a postear. Sus rollos con otros artistas se los dejo a ella y también en privado le di mi opinión”, comenzó escribiendo mediante sus historias de Instagram.

“Me encantaría contarte la verdad, ya total Farik y varios me dejaron de seguir y no me voy a ver afectada porque me quieren obligar a apoyar algo que no fue como lo viví. Sin ánimo de ser la abogada de nadie, solo siendo sincera y justa” , fue lo que le dijo Gaby al popular ‘Samu’.

En ese sentido, el comunicador le aconsejó a Zambrano que deje de hacer “leña del árbol caído” y se enfoque en destacar con su carrera musical, al igual que su novio Johnny Lau, quien se encuentra residiendo en México.

“La conversación extensa que tuve con ella terminó bien. Le di mi punto de vista, así que no entiendo el drama (...) El tema de Farik ya tiene varios días, no entiendo por qué sigue hablando de esto. Sería bueno se concentre en sus lives con su novio para mover su música y dejar de meter más leña al rollo que este tiene”, sentenció Suárez.

