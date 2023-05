Sin filtro alguno. Samuel Suárez no fue ajeno al reciente comunicado que emitió Paolo Hurtado, donde le pidió disculpas públicas a su esposa, Rosa Fuentes, a sus tres hijos por haberlos dañado con el ampay junto a Jossmery Toledo.

En ese sentido, el creador de “Instarándula” no desaprovechó la oportunidad para comentar, fiel a su estilo, cuál habría sido la reacción de la ex ‘Tombita ’ al ver el video del futbolista peruano dirigiéndose a su familia.

“Ya me imagino a Jossmery emocionadita leyendo... Paolo acaba de subir un comunicado, seguro va a contar lo linda que fui durante el viaje a Cusco o lo linda que fui con su familia en Chosica, ahí donde fuimos más allá de Lima... ¡Ay, que lindo!”, comenzó diciendo el periodista de espectáculos mediante sus historias.

Asimismo, el popular ‘Samu’ imitó con un tono de voz bastante cómico a la expolicía, aludiendo que se habría preguntado por qué no la mencionó si ambos tuvieron una relación sentimental.

“Pero, ¿por qué no me menciona? ¿Por qué no dice lo mucho que me quería? Que era la única en su vida”, agregó entre risas.

