El actor cubano William Levy sorprendió a propios y extraños al explicar por qué nunca se casó con Elizabeth Gutiérrez, la madre de sus dos hijos y de quien se separó hace algunos meses.

De acuerdo a People en Español, William Levy dio una entrevista a Mercedes Milá en España, donde primero habló con orgullo de sus dos hijos: “Me tengo que sentir muy afortunado. Mi hijo tiene 16, la niña tiene 12 y tengo que decir que me siento muy afortunado, tengo dos hijos que tienen un gran corazón”.

“A mis hijos yo les enseño a ganarse las cosas, o sea mi hijo quiere algo y él tiene que ganárselo, aquí no hay nada regalado”, contó William Levy. “A veces me dan ganas de dar lo que nunca tuve y sí lo hago muchas veces, pero también sé lo importante que es valorar todo lo que tienes, entonces trato de combinar, en enseñarle valor a las cosas que tienen”, acotó.

Asimismo, le preguntaron sobre su expareja Elizabeth Gutiérrez: “Es una excelente mamá, es una excelente mujer”, respondió. “Es la mejor madre que mis hijos pudieran tener”, indicó.

“Nunca os casasteis”, le dijo la entrevistadora. En ese sentido, William Levy explicó que no se ha casado porque, para hacerlo, tiene que estar “listo”:

“Para mí el casarse, no sé, no es que no le tenga valor, le tengo un gran valor por eso no me he casado tampoco porque todavía eso creo que es un momento donde de verdad tienes que estar listo en todos los sentidos. Yo creo que el momento lo dictará, no sé cuándo será”, explicó William Levy.

TE PUEDE INTERESAR