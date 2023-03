Yaco Eskenazi protagonizó una fuerte discusión con Ethel Pozo en la secuencia ‘Lo que no soporto de ti’, que es un equivalente al reto ‘5 cosas que odio de ti’ que se volvió viral en TikTok.

Todo ocurrió cuando ambos estaban debatiendo sobre la presunta infidelidad de Gerard Piqué con Clara Chía y la respuesta que hizo Shakira en su canción Music Sessions #53 con Bizarrap.

“Yo solo digo lo que a mi me parece y no me parece bonito que mis hijos escuchen una canción donde mencionan a mi papá” , comentó el esposo de Natalie Vértiz.

Las conductoras de ‘América HOY’ se mostraron indignadas por el comentario de Yaco y Ethel mencionó: “nosotros somos team Shakira”.

La respuesta de Ethel enfureción a Yaco, quien le dijo sus verdades en la cara: “¡Ethel No mientas! tú acá te has adaptado y te has vuelto team Shakira porque en ‘Mi mama cocina’ eres team Piqué . Esa es una cosa que no soporto de ti, tienes dos personalidades, eres una en ‘América Hoy‘ y otra en ‘Mi mama cocina’”.

La hija de Gisela Valcárcel intentó defenderse, asegurando que nunca apoyará a ningún infiel y le hizo una advertencia: “ si tú eres infiel aqui voy a hablar de ti y acá te chanco”.

Yaco Eskenazi le dice doble cara a Ethel y ella reacciona

