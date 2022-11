La legendaria animadora infantil Yola Polastri afiló su lengua contra Rosángela Espinoza, a quien acusó de ‘robarle’ su coreografía y su voz en un video de TikTok. Todo comenzó cuando la integrante de ‘Esto Es Guerra’ se grabó bailando la popular canción ‘El telefonito’, anunciando sus shows infantiles para la Navidad 2022.

“La coreografía es mía, los pasos son de mi show, es mi coreografía. O sea, está haciendo todos los pasos de la coreografía (...) es un robo intelectual”, arremetió la ‘Chica de la Tele’ en entrevista al programa ‘Magaly TV La Firme’.

No solo eso. Yola Polastri la tildó de “descarada” y cuestionó el historial de Rosángela en los realitys de TV.

“Qué poco talento, qué descarada. Muestra lo poco que son . Tú sabes verdaderamente, estar en un programa donde haces juegos, de ahí no se sale. Esa chica no ha avanzando mucho . Yo lo único que me acuerdo es que cuando la vi bailando en una discoteca, que la silbaban”, comentó.

La intérprete de “La Feria de Cepillín” consideró que las modelos desprestigian los shows infantiles y es una falta de respeto para los niños.

“Ella hace su fiestecita infantil y hace un showcito con este material como que tampoco tiene mucho, no tiene nada. Eso no es un show para niños preparado ni algo con respeto para ellos. Ellos se merecen lo mejor, los niños no se merecen una porquería ”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR